2. Juli 2019, 22:06 Uhr Fahrt ins Maximilianeum Mit Bernhard Seidenath den Landtag besuchen

Der Dachauer Landtagsabgeordnete Bernhard Seidenath (CSU) lädt am Mittwochvormittag, 17. Juli, zu einer Fahrt in den Bayerischen Landtag ein. Ihm sei der Dialog mit den Bürgern sehr wichtig, sagt Seidenath. Mit den Landtagsfahrten möchte er allen Interessierten die Möglichkeit bieten, einen Einblick in die Arbeit der Abgeordneten Vorort zu bekommen. Die Besuchergruppe wird zur Einführung einen Film über die Zusammensetzung und die Arbeit des Landtags sehen. Im Anschluss ist die Teilnahme an einer Plenarsitzung geplant. Danach steht Seidenath den Besuchern zu einer Diskussion zur Verfügung. Zum Abschluss lädt er zu einem Mittagessen in die Landtagsgaststätte ein. Den Teilnehmern entstehen keine Kosten. Interessierte sollen sich im CSU-Bürgerbüro bei Johanna Mertl unter der Nummer 08131/73 55 20 anmelden.