10. Dezember 2018, 22:13 Uhr Fahrerflucht Mann rast mit Auto über Verkehrsinsel

Ein 24-Jähriger hat am Sonntagmorgen gegen 5.15 Uhr in der Münchner Straße mit seinem Auto eine Spur der Verwüstung hinterlassen und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Nach Angaben der Polizei, fuhr der Mann mit seinem Auto in Richtung Altstadt. Kurz vor der Schleißheimer Straße raste er mit seinem Peugeot über eine Verkehrsinsel und kollidierte dabei mit zwei Schildern. Der 24-Jährige flüchtete anschließend. Eine Mitarbeiterin eines angrenzenden Geschäfts nahm den Unfall akustisch wahr und informierte die Polizei. An der Unfallstelle fand die Zeugin zudem das Kennzeichen des Verursachers auf. Beamte der Polizeiinspektion konnten den 24-Jährigen schließlich ermitteln und nahmen ihn bis zur Entscheidung der Staatsanwaltschaft über die Höhe des Strafmaßes fest. Ersten Ermittlungen zufolge war der Mann betrunken. Laut Polizei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 3300 Euro.