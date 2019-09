Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Montagmorgen um 7.45 Uhr eine 13-Jährige umgefahren hat und anschließend verschwand. Das Mädchen war laut Polizei mit ihrem Fahrrad auf dem Weg zur Schule, als sie die Fußgängerampel an der Ecke Schleißheimer Straße/Martin-Huber-Straße bei Grün überquerte. Sie ging in einem Pulk mit anderen Fußgängern, war jedoch die letzte. Ein Autofahrer hatte es offenbar besonders eilig. Er wollte von der Schleißheimer Straße in die Martin-Huber-Straße abbiegen und erfasste die 13-Jährige. Sie krachte zunächst auf die Motorhaube und fiel dann auf die Fahrbahn. Dabei verletzte sie sich leicht und ihr Fahrrad wurde beschädigt. Der Autofahrer kümmerte sich jedoch nicht weiter um das verletzte Mädchen, sondern fuhr einfach weiter. Zeugen sagen, es sei ein älterer Mann mit Brille und grauweißen Haaren ohne Bart gewesen. Sein Auto war weiß, eventuell ein BMW. Wer Hinweise hat, wird gebeten sich unter der Nummer 08131 5610 an die Polizei zu wenden.