25. Juni 2019, 21:58 Uhr Fahrer unverlotzt Schwerer Unfall auf der A 8

Zwei Lkw krachen bei Odelzhausen ineinander, einer gerät in Brand

Ein schwerer Unfall mit zwei Lastkraftwagen hat sich am Dienstag um 14.50 Uhr auf der A 8 bei Odelzhausen ereignet. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, krachten zwischen den Anschlussstellen Odelzhausen und Adelzhausen zwei Lastwagen, die in Richtung Stuttgart unterwegs waren, ineinander. Die beiden Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt, was schon fast an ein Wunder grenzte. Den Rettungskräften bot sich ein erschreckendes Bild. Aufgrund eines technischen Defekts hatte der Lenker eines der Fahrzeuge auf dem Standstreifen anhalten wollen. Der dahinter fahrende Lkw-Fahrer übersah dies, sein Lastwagen prallte in voller Fahrt gegen den Anhänger des Vorausfahrenden. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte ein Lastwagen um, und der andere Lkw geriet sogar in Brand. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Die Autobahn war fast zwei Stunden lang für den Verkehr komplett gesperrt. Um 17 Uhr waren die Löscharbeiten beendet und in Richtung München wurden zwei Fahrstreifen freigegeben. Wie lange die Autobahn in Richtung Stuttgart noch gesperrt bleiben musste, konnte die Polizei am späten Nachmittag nicht sagen. Die Bergung der Fahrzeuge dauerte noch an.