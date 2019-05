27. Mai 2019, 21:52 Uhr Fahrer schwer verletzt Traktorschaufel bohrt sich in Lkw-Führerhaus

Ein 58-jähriger Lastwagenfahrer wurde am Montagnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor schwer verletzt. Der Unfall geschah gegen halb drei in Stadelham. Ein 54 Jahre alter Landwirt bog von der Durchgangsstraße in Stadelham nach links in ein Grundstück ab. Er übersah dabei einen entgegenkommenden Lastkraftwagen. Bei der Kollision bohrte sich die angehobene Frontladerschaufel des Traktors in das Führerhaus des Lkws, welches sich stark deformierte. Der Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn mit schwerem Gerät befreien. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten ins Klinikum Ingolstadt. Der Traktorfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 42 000 Euro. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Hilgertshausen-Tandern, Altomünster, Kühbach und Schrobenhausen eingesetzt.