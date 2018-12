13. Dezember 2018, 22:06 Uhr Fahrenzhausen B 13 nächste Woche wieder frei befahrbar

Am Donnerstag, 20. Dezember, 16 Uhr, gibt das Staatliche Bauamt Freising das sanierte Stück der Bundesstraße 13 in Fahrenzhausen wieder für den allgemeinen Verkehr frei. Vorbei ist dann die Zeit kilometerweiter Umfahrungen und rumpelnder Fahrten über Schlaglochpisten. Auf 900 Metern Länge ist in den vergangenen Monaten der Straßenaufbau samt Asphaltschicht der B 13 erneuert worden. Auch das straßenbegleitende Leitungsnetz wurde ersetzt, Leerrohre für den künftigen Breitbandausbau inklusive. Zudem wurden die Geh- und Radwege komplettiert, auch wenn noch nicht alles fertig ist. So ist das neue Stück auf der Ostseite der B 13 nur "begehbar" hergestellt worden, und auch das Stück auf der Westseite südlich der Brücke über den Amperkanal kann erst 2019 abgeschlossen werden. Ende März beginnt voraussichtlich der nächste Bauabschnitt, dann wird die Ortsdurchfahrt von Fahrenzhausen zwischen Amperbrücke und dem Kreisverkehr im Norden erneuert. Zu Jahresbeginn findet eine Infoveranstaltung statt.