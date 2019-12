Gabriele Middelmann, Mitglied der Künstlervereinigung Dachau, lädt am Wochenende zu einer Ausstellung ins Atelier "Zeitmaschine", Hauptstraße 2, in Fahrenzhausen ein. Zu sehen sind Fotografien und Gemälde von Middelmann und befreundeten Künstlern. Vernissage ist am Samstag, 14. Dezember, um 19 Uhr. Am Sonntag ist die Ausstellung von 11 bis 18 Uhr zu sehen. Im Gewölbe nebenan gibt es "Art for Africa" zu kaufen.