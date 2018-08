28. August 2018, 17:33 Uhr Fahndungserfolg Marihuana-Bauern gefasst

Die Cannabisplantage im Maisfeld bei Altomünster hat die Ermittler ein Jahr lang beschäftigt. Jetzt hat die Kripo zwei 20-Jährige aus dem Landkreis festgenommen. Sie hatten 190 Pflanzen illegal angebaut

Von Thomas Altvater, Altomünster

Es war eine besonders langwierige und kleinteilige Arbeit für die Rauschgiftfahnder der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck. Als ein Jäger Ende September 2017 in einem Maisfeld bei Altomünster eine großflächige Cannabisplantage entdeckte, begannen die Ermittler mit der Suche nach den Verdächtigen. Heute, fast ein Jahr später, vermeldet das Polizeipräsidium Oberbayern Nord: Die mutmaßlichen Täter, zwei 20-Jährige aus dem Landkreis Dachau, sind gefasst.

Vermutlich ahnten die beiden Heranwachsenden nichts, als sie am vergangen Donnerstag aus einem Flugzeug am Münchner Flughafen stiegen. Doch nur wenige Minuten später griffen die Fahnder zu. Wie die Polizei mitteilte, gerieten die zwei Verdächtigen, die zum Tatzeitpunkt gerade einmal 19 Jahre alt waren, im Laufe der Ermittlungen in das Visier der Rauschgiftfahnder. Da sich der Anfangsverdacht immer weiter erhärtete, wurden die beiden 20-Jährigen schließlich verhaftet. Bei einer Hausdurchsuchung stellten die Beamten zudem mehrere Beweismittel, einen vierstelligen Bargeldbetrag sowie 400 Gramm Marihuana sicher. Einer der Beschuldigten legte mittlerweile ein Geständnis ab. Er räumte ein, neben dem Anbau von Cannabis auch im großen Stil mit der verbotenen Substanz gehandelt zu haben. Die beiden Verdächtigen, die seit vergangenem Freitag in Untersuchungshaft sitzen, erwartet nun ein Verfahren wegen des Verdachts des illegalen Anbaus und Handeltreibens mit Cannabis.

Verborgen zwischen hohem Mais machte ein Jäger einen erstaunlichen Fund: mannshohe Cannabispflanzen. (Foto: oh)

Die Suche nach den mutmaßlichen Tätern war für die Fahnder eine anspruchsvolle Aufgabe. Es habe verschiedene Spuren gegeben, die sich allerdings erst nach und nach zu einem einheitlichen Bild zusammengesetzt hätten, erklärt der Polizeisprecher Jürgen Weigert. "Und am Anfang war es eher schwierig, weil unsere Maßnahmen keine Hinweise auf die möglichen Täter gebracht haben." Erst nach detaillierter Fahndungsarbeit verdichteten sich schließlich die Hinweise. Die beiden Festnahmen sind für Weigert deshalb ein "hervorzuhebender und außerordentlicher" Erfolg der Fahnder.

Ungefähr 190 Cannabispflanzen sollen die Verdächtigen in dem Maisfeld in Altomünster angebaut haben. Ein Jäger fand die Marihuanaplantage bei einem Rundgang durch sein Revier und verständigte sofort den Landwirt, der das Feld gepachtet hatte. Der wiederum meldete den Fund der Polizei. Kurz darauf schnitten die Beamten die zwei Meter hohen Pflanzen, die auf einer insgesamt 300 Meter langen Strecke wuchsen, ab. Mit zwei Anhängern brachten sie die abgeernteten Pflanzen nach Eichstätt. Dort stellte die Bereitschaftspolizei den Fahndern eine ausreichend große Halle zur Verfügung, in der die Pflanzen getrocknet werden konnten. Aus den insgesamt 420 Kilogramm Biomasse sortierte die Polizei ungefähr 60 Kilogramm rauchbare Blüten aus. Das entspricht einem Verkaufswert von mehr als 60 000 Euro. Die getrockneten Blüten hatten einen Wirkstoffgehalt von mehr als einem Kilogramm Tetrahydrocannabinol (THC).

Stattliche Ernte: 60 Kilogramm rauchbare Blüten im Wert von 60 000 Euro brachte die Polizei vergangenes Jahr ein. (Foto: oh)

Grund für die ungewöhnliche Tätigkeit der Polizei ist, dass bei Verfahren mit großen Mengen Marihuana die Menge des enthaltenen Wirkstoffs entscheidend ist. Ab 7,5 Gramm THC, oder umgerechnet 100 Gramm Cannabis, ist laut Gesetz ein Verbrechenstatbestand erfüllt. Noch härter wird der Handel mit Marihuana bestraft. Einträge in mehreren einschlägigen Internetforen zeigen, dass der Anbau von Cannabis in Maisfeldern keine Seltenheit ist. Der hohe Mais verdeckt nicht nur die grünen Pflanzen, er hindert auch die Bauern daran, das Feld zum Düngen zu befahren. Gute Voraussetzungen für illegalen Anbau. Der zuvor ausgebrachte Dünger ist zudem ideal, um das Wachstum der Hanfpflanzen zu beschleunigen.

Weigert kann sich nicht erinnern, jemals im Landkreis Dachau Cannabis in ähnlich großer Dimension gefunden zu haben. Seine Arbeit ist mit der Festnahme der beiden Verdächtigen aber noch nicht zu Ende. Jetzt gilt es, abzuklären, ob sie mit weiteren Taten in Verbindung stehen.