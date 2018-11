9. November 2018, 22:07 Uhr Fahndung läuft Handtaschenräuber verletzt 75-Jährige

Ein unbekannter Täter hat am vergangenen Mittwoch versucht, einer 75-jährigen Frau in Dachau die Handtasche zu rauben. Das Opfer konnte den Angriff nach Angaben der Polizei abwehren, wurde dabei jedoch verletzt. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt, war die Dachauerin gegen 15.20 Uhr auf dem Rückweg von einem Einkauf, als sie der Täter in der Gleiwitzer Straße unvermittelt von hinten schubste und zu Boden stieß. Zudem stieg ihr der Mann auf die Hand, um sie so zum Loslassen ihrer Handtasche zu bewegen. Das Opfer machte durch laute Schreie auf sich aufmerksam, woraufhin der Mann sein Vorhaben abbrach und ohne Beute zu Fuß flüchtete. Die 75-Jährige erlitt eine Reihe von Prellungen und Schürfwunden, die ambulant versorgt wurden. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach dem Unbekannten. Er ist laut Polizei etwa 19 bis 22 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß, hat eine dunkle Hautfarbe und kurzes schwarzes gelocktes Haar. Eventuelle Zeugen werden gebeten, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08141 / 61 20 zu melden.