14. März 2019, 21:59 Uhr Fälle häufen sich Interaktives Theater gegen Senioren-Betrug

Es passiert immer wieder und leider auch immer häufiger: Ältere Menschen werden von Betrügern um ihr Erspartes gebracht. Mit raffinierten Tricks, stets appellierend an Gewissen und Moral, wenn es um die Unterstützung in Not geratener Familienmitglieder oder aber um die Angst vor Einbrechern geht - so erschleichen sich die Betrüger das Vertrauen der älteren Mitbürger.

Deshalb lädt die Gemeinde Schwabhausen ihre Senioren zu einer Theateraufführung des Replay-Theaters ein, um zu vermitteln, was zu tun ist, wenn Betrüger versuchen, sich am Telefon oder aber an der Haustür unser Vertrauen zu erschleichen: Zum Beispiel den Handwerker- und den Enkeltrick oder aber Anrufe von falschen Polizisten. Das Replay-Theater möchte die Menschen sensibilisieren und ihnen helfen, die eigene Gutgläubigkeit zu hinterfragen. Keiner muss Auskunft über sein Vermögen geben - auch der Polizei nicht.

Das Replay-Theater ist ein interaktives Theater, welches sein Publikum mit einbezieht. So können die Zuschauer die Gefahrensituationen hautnah erleben und später entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Zur Vertiefung wird auch ein Vertreter der Kriminalpolizei für Fragen und Antworten zur Verfügung stehen.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 11. April, um 15 Uhr im Gasthaus "zur Post" in der Augsburger Straße 19 in Schwabhausen statt. Es wird darum gebeten, sich bei der Gemeinde Schwabhausen unter Telefon 08138/932515 oder per E-Mail an katja.gebell@schwabhausen.de anzumdelden. Der Eintritt ist frei, außerdem hält der Wirt Getränke, Kaffee und Kuchen bereit.