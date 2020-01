Die neuen Weichser Heimatblätter könnten vorerst auch die letzten sein. In der 17. Ausgabe kündigte Heinrich Fitger, der seit 2011 allein für die Redaktion verantwortlich ist, seinen Rückzug aus Altersgründen an. Fitger, der mittlerweile 81 Jahre alt ist, hatte trotz mehrfacher Aufrufe zu mehr Mitarbeit keinen Nachfolger gefunden. Als Vorbild der 2003 erstmals erschienenen Hefte dienten die Röhrmooser Heimatblätter, die heuer im 24. Jahrgang erscheinen. Zum Jubiläumsjahr 2007 veröffentlichte das Team um Hans Scharl und Heinrich Fitger die Festschrift "1200 Jahre Weichs". Wahrscheinlich werden die gesammelten Heimatblätter 2020 nach Themen geordnet noch als Buch zusammengefasst.

In der vorerst letzen Ausgabe schreibt Reinhard Schmutz aus Fränking über die erste "automatische" Dreschmaschine, die im Dachauer Land in Betrieb genommen wurde. Diese frühe Landmaschine wurde von vier Pferden oder Ochsen angetrieben. Den Recherchen von Schmutz zufolge haben einige Landwirtsfamilien, die der mennonitischen Freikirche angehörten, um 1850 die Dreschmaschine aus dem US-Staat Ohio für 700 Gulden gekauft. Einen aktuellen Bericht mit Fotos über sehenswerte Bäume in der Gemeinde hat der Landschaftsarchitekt Simon Kammermeier beigesteuert. Darunter werden auch drei Bäume gezeigt, die als Naturdenkmäler im Landkreis aufgelistet sind, wovon die Winterlinde in Edenholzhausen mit circa 320 Jahren der älteste Baum sein dürfte.

In dem Beitrag "Heiraten und Erben - Dokumente, Dokumente" von Heinrich Fitger geht es um historische Pfarrmatrikel, Briefprotokolle, Urkunden und Eheverträge. In einem anderen Bericht hat Fitger nach Spuren früherer Weichser Bürger gesucht, die das traditionsreiche Wilhelmsgymnasium in München absolviert haben. Diese älteste weiterführende Schule in der Landeshauptstadt wurde 1559 von Herzog Albrecht V. gegründet. Dessen Sohn Herzog Wilhelm V. übergab sie später dem Jesuitenorden, um die katholische Lehre zu stützen.

Weitere Themen sind das "Frühjahr 1919" in Weichs, alte Vereinsabzeichen und die "Fair-Trade-Silber"-Amtskette von Bürgermeister Harald Mundl. Das neue Heft kann für acht Euro in der Gemeindeverwaltung von Weichs erworben werden oder in der Bäckerei Kloiber.