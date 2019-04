1. April 2019, 21:52 Uhr Fachstelle für Senioren Demenzberatung der Caritas

Das Caritas-Zentrum Dachau in der Landsberger Straße 11 bietet einmal monatlich einen Beratungstag zum Thema Demenz an. Die nächsten Termine sind am Dienstag, 16. April, und Dienstag, 14. Mai. Der Sozialpsychiatrische Dienst bietet mit einer Fachstelle für Senioren, Betroffenen und Angehörigen fachliche Beratung und Hilfestellung an. Eine Demenzfachkraft gibt Informationen über die Erkrankung und zeigt Möglichkeiten des Umgangs mit den an Demenz erkrankten Menschen auf. Die Angehörigen werden über Unterstützungs- und Entlastungsmöglichkeiten des Hilfenetzes der Stadt und des Umlandes Dachau beraten. Die Beratung ist kostenlos und konfessionsunabhängig. Es wird um eine Terminvereinbarung unter Telefon 08131/2981400 gebeten.