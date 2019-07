12. Juli 2019, 21:26 Uhr Fachoberschule FOS vor staatlicher Anerkennung

Die Fachoberschule (FOS) Vinzenz von Paul der Erzdiözese München und Freising in Markt Indersdorf hat die Voraussetzungen für die staatliche Anerkennung geschaffen. Wie das Ordinariat mitteilt, wurde die dafür notwendige Quote, nach der in zwei aufeinander folgenden Jahrgängen mindestens zwei Drittel der angetretenen Schüler die Abschlussprüfungen bestehen müssen, bereits mit den ersten beiden Abschlussjahrgängen der Schule übertroffen: 2018 und 2019 erreichten fast alle Schüler die Fachhochschulreife. Damit kann die Schule die Anerkennung beantragen und der Schulstandort dauerhaft mit den Ausbildungsrichtungen "Wirtschaft und Verwaltung" sowie "Sozialwesen" betrieben werden. Während die Schüler die Abschlussprüfungen bisher extern an einer staatlichen Fachoberschule ablegen mussten, wird die FOS Vinzenz von Paul nach erfolgter staatlicher Anerkennung vom kommenden Schuljahr an selbst Prüfungen durchführen können.

Die Fachoberschule Vinzenz von Paul war im Herbst 2016 gegründet worden, um das Bildungsangebot des Erzbistums in diesem Bereich zu stärken und zu erweitern. Sie ist an die diözesane Realschule Vinzenz von Paul angegliedert. Mittelfristig soll die FOS - gefördert durch einen Investitionskostenzuschuss des Landkreises - weiter ausgebaut werden. Die Erzdiözese betreibt neben den Schulen in Markt Indersdorf auch die Theresia-Gerhardinger-Realschule in Weichs.