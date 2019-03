14. März 2019, 21:59 Uhr Fachkräfte gesucht Großes Wachstum und viele Fragen

Stadt und Landkreis befragen die Unternehmen zur Wirtschaft

Die Wirtschaft im Landkreis Dachau hat sich in den vergangenen Jahren so dynamisch entwickelt, dass zahlreiche Unternehmen vergeblich nach Fachkräften suchen. Mit einer Unternehmensbefragung wollen das Landratsamt und die Stadt Dachau aktuelle Daten zur Situation in den Betrieben erheben. "Für viele politische Entscheidungen zur Kreisentwicklung sind die Einschätzungen der ansässigen Unternehmen von Bedeutung", erläutern Landrat Stefan Löwl (CSU) und der Dachauer Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD). Das Projekt, an dem auch weitere Landkreisgemeinden beteiligt sind, richtet sich an fast 3 000 Unternehmen.

Weil die Aktion nicht anonym durchgeführt wird, sei sie für die tägliche Arbeit der Wirtschaftsförderung von besonderem Wert. "Damit wir unsere Betriebe gezielt unterstützen können, brauchen wir fundierte einzelbetriebliche Informationen", betont Wirtschaftsförderer Johann Liebl vom Landratsamt. Für seinen Kollegen Stefan Wolf von der Stadt Dachau ist es nicht die erste Befragung dieser Art: "Dank der Unternehmensbefragungen konnten wir in der Vergangenheit einige Themen besetzen, die für unsere Betriebe von besonderer Bedeutung waren."

Mit dem vierseitigen Fragebogen wird nicht nur die Standortzufriedenheit der Betriebe ermittelt, sondern auch konkrete Entwicklungsabsichten und mögliche Engpässe der Betriebe, vor allem beim Arbeitskräftepotenzial, aber auch bei den Gewerbeflächen. Unternehmen, die keinen Fragebogen erhalten, sich aber beteiligen möchten, werden gebeten, sich an die Wirtschaftsförderung zu wenden. Die Ergebnisse werden im Sommer vorliegen.

Der Ansprechpartner für die Stadt Dachau ist Stefan Wolf unter Telefon 08131/75-158 oder per Mail an wirtschaft@dachau.de. Für den Landkreis beantwortet Marlene Christ unter Telefon 08131/74-252 oder per Mail an marlene.christ@lra-dah.bayern.de Fragen.