Das so genannte Giftmobil kommt nach Vierkirchen und Markt Indersdorf. Wer Problemmüll hat, kann ihn dort entsorgen. Angenommen werden zum Beispiel alte Lacke, Holzschutzmittel, Chemikalien, Lösemittel, Schädlingsbekämpfungsmittel. All diese Dinge dürfen nicht in die Restmülltonne geworfen werden. Die Abfallberatung des Landkreises Dachau macht jedoch darauf aufmerksam, dass nur haushaltsübliche Mengen kostenlos angenommen werden.

Am Samstag, 15.Februar, ist das Giftmobil zunächst von 9 bis 11 Uhr auf dem Recyclinghof Vierkirchen an der Glonntalstraße. Von 12.30 bis 14.30 Uhr hält es am Recyclinghof Markt Indersdorf an der Heinrich-Lanz-Straße 12.

Dispersionsfarben werden allerdings nicht angenommen. Diese können eingetrocknet über die Restmülltonne oder - gegen Gebühr - über die Sperrmüllcontainer auf den Recyclinghöfen entsorgt werden. Für Fragen zum Giftmobil steht die Abfallberatung unter Telefon 08131/741469 gerne zur Verfügung.