23. Juli 2019, 22:05 Uhr Experte informiert Parkisontreff in Karlsfeld

Der Parkinsontreff Karlsfeld-Dachau findet im Bürgertreff, Rathausstraße 65 am Donnerstag, 25. Juli, von 15 bis 17 Uhr statt. Diesmal informiert ein Facharzt für Neurologie in der Schönklinik München-Schwabing über das Thema "Was ist bei der Einnahme von Blutdruck- urulogischen und anderen Nicht-Parkinsonmedikamenten zu beachten". Mitglieder, Betroffene, Angehörige und alle Interessierte sind eingeladen. Eine Anmeldung unter Telefon 08131/50185 oder Walter-Karlsfeld@T-Online.de ist nötig.