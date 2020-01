Manfred Weber, Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europaparlament, kommt am Sonntag, 19. Januar, nach Hebertshausen. Im Anhänger-Zentrum Wörmann in der Torstraße 29 referiert der CSU-Politiker zum Thema "das neue Europa" und diskutiert mit Landrat Stefan Löwl (CSU) die Rolle der Kommunen in der Europäischen Union (EU). Beginn ist um 18.30 Uhr (Einlass von 18 Uhr an). "Das Einbeziehen der Kommunen und Regionen ist in Europa von großer Bedeutung, denn sie bilden das Fundament der EU, stehen im direkten Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern und müssen die europäischen Entscheidungen vor Ort umsetzen", so CSU-Kreisvorsitzender Bernhard Seidenath. Gerade die aktuellen Herausforderungen aufgrund von Globalisierung und staatlichem Protektionismus sowie globale Themen wie Klimaschutz, Migration und Digitalisierung hätten direkte Auswirkungen auf die Menschen, auch im Landkreis Dachau.

"Europa ist nicht nur das erfolgreichste Friedens- und Wohlstandsprojekt, sondern bietet mit seinen Grundfreiheiten für uns alle auch ganz individuell große Chancen und Möglichkeiten", heißt es in einer CSU-Pressemitteilung. Mit dem Kommunalwahlrecht für EU-Ausländer habe man gute Erfahrungen gemacht. Städte- und Schulpartnerschaften würden Austausch, Begegnung und Vernetzung ermöglichen. Dazu stelle die EU verschiedene Fördertöpfe zur Verfügung, die auch im Landkreis Dachau an vielen Stellen Wirkung zeigten.