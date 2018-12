10. Dezember 2018, 22:13 Uhr Europa Angelika Niebler auf dem Neujahrsempfang

Das Mitglied des Europaparlaments, Angelika Niebler, wird Festrednerin beim traditionellen Neujahrsempfang der Haimhausener CSU im kommenden Jahr sein. Angelika Niebler ist seit 1999 Mitglied des Europäischen Parlaments. Von 2007 bis 2009 war sie Vorsitzende des einflussreichen Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie. Sei der Europawahl 2009 ist sie auch Mitglied des Ausschusses für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung. Von 1999 bis 2009 war Angelika Niebler Bezirksvorsitzende der Frauen Union Oberbayern. Seit 2009 ist sie die Vorsitzende der Frauen Union Bayern, der zweitgrößten Arbeitsgemeinschaft der CSU. Im Jahr 2015 wurde Niebler zur stellvertretenden Parteivorsitzenden der CSU gewählt. Mit Angelika Niebler setzt die Haimhausener CSU die Reihe mit Reden bedeutender Politiker und Politikerinnen bei den Neujahrsempfängen in Haimhausen fort, die traditionsgemäß von CSU, Frauen Union, Senioren Union und Junger Union gemeinsam ausgerichtet werden. Der Empfang findet am Freitag, 18. Januar, von 18 Uhr an im Auditorium der Bavarian International School in Haimhausen statt.