30. Oktober 2018, 21:58 Uhr 500 Euro Schaden Unbekannter setzt Parkbank in Brand

Ein Unbekannter hat am Montag um 20.40 Uhr eine Parkbank im Drosselweg in Petershausen in Brand gesetzt. Ein 34-jähriger Anwohner versuchte, das Feuer mit einem Gartenschlauch zu löschen, was aber nur durch die Hilfe der Feuerwehr gelang. Es entstand ein Schaden von 500 Euro. Zeugen, denen verdächtige Personen im Drosselweg aufgefallen sind, möchten sich bei der Polizeiinspektion Dachau unter der Telefonnummer 08131/5610 melden.