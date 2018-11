9. November 2018, 22:07 Uhr 600 Euro Schaden Reifen an drei Autos zerstochen

In der Nacht auf Freitag sind in Dachau in der Hebertshausener Straße an drei Fahrzeugen die Reifen zerstochen worden. Mittels eines spitzen Gegenstandes beschädigten der oder die Täter laut Polizeimeldung an einem Opel und einem Hyundai jeweils zwei Reifen, an einem VW alle vier. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 600 Euro. Ob in diesem Fall ein Zusammenhang wegen eines beschlagnahmten Rottweilers vor einigen Tagen besteht, wird von Seiten der Polizei Dachau nicht bestätigt. Die Polizei ermittelt in dem Fall wegen Sachbeschädigung in alle Richtungen. Zeugen, denen in der Tatnacht verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich unter der Rufnummer 08131/56 10 zu melden.