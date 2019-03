7. März 2019, 21:56 Uhr EU Informationen zur Europawahl

In den Tagen von Donnerstag, 23. Mai, bis Sonntag, 26. Mai, findet in der Europäischen Union die neunte Direktwahl des Europäischen Parlaments statt. In Deutschland dürfen die Bürger am Sonntag, 26. Mai, zur Abstimmung an die Wahlurnen gehen. Unionsbürger aus anderen Mitgliedstaaten, die in Deutschland wohnen, können entweder in ihrem Herkunfts-Mitgliedstaat oder in ihrem Wohnsitz-Mitgliedstaat Deutschland an der Europawahl teilnehmen. Jede Person darf aber nur einmal wählen.

Für die Wahlteilnahme in Deutschland muss man sich in das Wählerverzeichnis der deutschen Wohnsitz-Gemeinde eintragen lassen. Dann erhält man auch in Zukunft automatisch eine Wahlbenachrichtigung für die künftigen Europawahlen. Für die Eintragung in das Wählerverzeichnis ist es erforderlich, im Rathaus des Wohnorts bis spätestens Sonntag, 5. Mai, einen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis zu stellen. Der Antrag kann auch per Post an die Gemeinde gesendet werden. Es wird darum gebeten, die allgemeinen Öffnungszeiten sowie die Postlaufzeiten zu beachten.

Das Formular und ein Merkblatt finden Bürger im Internet unter www.bundeswahlleiter.de/europawahlen/2019/informationen-waehler/unionsbuerger.html

oder bei der örtlichen Gemeindeverwaltung. Weitere Informationen zur Wahlteilnahme sind außerdem in allen Amtssprachen der EU im Internet unter www.bmi.bund.de/europeans-vote-in-germany einsehbar.