29. April 2019, 21:23 Uhr Eskalation Streit um die Langwieder Straße

Ein Anlieger will jetzt mit Findlingen den Schwerlastverkehr ausbremsen. Das aber erschwert die weiteren Verhandlungen, wie die Stadt sagt. Das grundsätzliche Problem: Die Privatstraße wird öffentlich genutzt

Von Anna-Elisa Jakob, Dachau

Arthur Bauer, 50, Schreinermeister aus Dachau, grüßt mit festem, freundlichen Händedruck. Erst als er sich an den massiven Holztisch in seiner Küche setzt, die Briefwechsel mit der Stadt und eine Skizze der Langwieder Straße darauf ausbreitet, redet er sich langsam in Rage: Er möchte auf der Straße vor seinem Haus drei große Findlinge aufstellen - als Hindernis, um den dortigen Verkehr zu verlangsamen.

Um die Langwieder Straße rankt sich ein jahrzehntelanger Streit zwischen Stadt und Eigentümern. Der untere Teil des Weges ist in Privatbesitz. Versuche vonseiten der Stadt, diese abzukaufen, scheiterten bislang. Die Situation ist juristisch umstritten: "Es ist definitiv nicht so geregelt, wie es sein müsste", so Katharina Ludwig, Leiterin der Stabsstelle Recht der Stadt Dachau. Es sei ein "rechtlich unbefriedigender Zustand", dass eine öffentlich genutzte Straße in Privatbesitz ist.

Das liege jedoch vor allem daran, dass die Stadt keine verhandelbaren Angebote unterbreite, monieren die Eigentümer in einem gemeinsamen Brief an die Stadt Dachau. "Vonseiten der Stadt gibt es nicht den Hauch eines Kompromisses", ergänzt Bauer. Zwischenzeitlich drohte die Stadt bereits mit einer Enteignung, zu der es bislang aber nicht kam. Das sei zwar in mehreren Gremien diskutiert worden, so Ludwig, schlussendlich habe man sich jedoch dagegen entschieden, um das Gespräch mit den Eigentümern zu suchen. "Eine Enteignung ist grundsätzlich nicht vom Tisch", sagt die Juristin - die Stadt sehe diese jedoch als "allerletztes Mittel". Momentan liefen laut Ludwig weiterhin Verhandlungen um die Langwieder Straße. Größter Streitpunkt sind dabei die Kosten. Die Eigentümer befürchten hohe Reparaturkosten, die nach dem Verkauf auf sie zukommen könnten. Für die Stadt sei es jedoch schwierig, auf die Anwohner zuzugehen: "Wir sind bei den Erschließungskosten selbstverständlich an gesetzliche Grundlagen gebunden, an die wir uns halten müssen", so Ludwig.

Die Stadt hat in der Langwieder Straße eine Gewichtsbeschränkung für den Lkw-Verkehr erlassen. Aber kontrolliert wird nicht. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Dass Arthur Bauer nun Findlinge vor seinem Grundstück aufstellen möchte, ist mit dem Streit um die Straße verwoben. Persönlich geht es ihm jedoch darum, dass die Verkehrssituation in der Langwieder Straße schwere Schäden auf seinem Grundstück verursache. Bereits mehrere Male hätten Lkws seinen Gartenzaun gestreift und dabei beschädigt, sagt er und zeigt ein Bild aus dem vergangenen Winter: "Wenn ich nicht zufällig aus dem Fenster schaue und sehe, wer das war, bleibe ich auf den Kosten sitzen."

Auf Proteste der Eigentümer hin setzte die Stadt 2014 ein Fahrverbot für Lastwagen über 3,5 Tonnen durch. Kontrolliert werde dieses jedoch nicht, so die Anwohner. Sie fordern stärkere Kontrollen und eine Umwandlung der Langwieder Straße in eine verkehrsberuhigte Zone. Laut Katharina Ludwig versuche man vonseiten der Stadt, die Kontrollen gemeinsam mit der Polizei zu verstärken. "Es kann jedoch nicht einfach so ein Hindernis auf der Straße aufgestellt werden", so die Juristin.

Anlieger Arthur Bauer schreitet jetzt zur Tat: Er will mittels Findlingen den Verkehr im privaten Teil der Landwieder Straße verlangsamen. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Im Laufe der Zeit sei der Streit um die Langwieder Straße immer weiter hochgekocht, erzählt Ludwig. Auch Bauer spricht verschiedene Streitpunkte an, unter anderem Baugenehmigungen für die angrenzende Hermann-Böcker-Straße: Diese wurden erteilt, obwohl die einzige öffentliche Erschließung allein über die Langwieder Straße führt, und damit offiziell über einen Privatweg. Damals hatten sich die Streitigkeiten zwischen Eigentümern und Stadt verstärkt und mittlerweile würden hier auch keine Baugenehmigungen mehr erteilt, so Ludwig. Man sehe die Öffentlichkeit der Straße nicht mehr als gesichert an. Bauers Vorgehen werde die Verhandlungen weiter erschweren, sagt Ludwig. Arthur Bauer selbst sieht es als einzigen Ausweg: "Das ist eine reine Selbstschutzmaßnahme." Schließlich habe er sich zunächst an das Ordnungsamt gewandt, um eine gemeinsame Lösung zu finden. Doch die Verantwortlichen hätten abgeblockt. Nun wählt er den Rechtsweg. Nachdem er über drei Monate hinweg ankündigt, sein Grundstück der Öffentlichkeit zu entziehen, dürfe er nach seiner Rechtsauffassung die Findlinge dort aufstellen. Doch die Stadt möchte Widerspruch einlegen. Ludwig kündigt an: "Wir werden das nicht dulden können."

Arthur Bauer rechnet mit dem Widerstand der Stadt, wirkt aber entschlossen: "Ich ziehe das bis zum Letzten durch - mir reicht's." Den Blätterstapel vor sich schiebt er zusammen, die Skizze obenauf - weitere Briefwechsel werden folgen.