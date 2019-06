20. Juni 2019, 21:50 Uhr Es wird viel gebaut Gemeinderat plant im Rekordtempo

In nur 24 Minuten diskutiert und beschließt das Gremium wichtige Bau- und Verkehrsthemen in Pfaffenhofen

Von Horst Kramer, Pfaffenhofen a.d. Glonn

Es war wohl die kürzeste Gemeinderatssitzung seit langem, die jetzt im Egenburger Rathaus über die Bühne gegangen ist. Dabei ging es um nichts weniger als die Zukunft der ungefähr zweitausend Einwohner zählenden Gemeinde: Der Bebauungsplan und Verkehrsthemen standen auf der Tagesordnung der Gemeinderäte. Schon nach 24 Minuten erklärte der Zweite Bürgermeister Harald Mang (AWG): "Damit beende ich den öffentlichen Teil. Ich bedanke mich bei den Zuhörern und der Presse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend." Nach einem Blick auf die Uhr setzte er mit einem Augenzwinkern hinzu: "Ich weiß gar nicht, warum das sonst immer so lange dauert." Bürgermeister Helmut Zech (CSU) weilte in Urlaub - er konnte nicht auf die spitze aber humorvoll gemeinte Anmerkung seines Stellvertreters eingehen.

Harald Mang und die Gemeinderäte hatten sechs zum Teil komplexe Tagesordnungspunkte behandelt, darunter den Bebauungsplan und Satzungsbeschluss eines Baugebiets im namensgebenden Ortsteil Pfaffenhofen - es handelt sich um ein rund 4000 Quadratmeter großes Areal zwischen dem Läutenring und der alten Staatsstraße 2052, auf dem schon jetzt drei Gebäude mit Garagen stehen. Das Gelände soll nun durch weitere Bauten verdichtet werden.

Das Wasserwirtschaftsamt warnte jedoch vor "wild abfließendem Wasser" und empfahl unter anderem, Lichtschächte sowie weitere Öffnungen oberhalb des Straßenniveaus anzulegen oder auch die "Oberfläche auf den einzelnen Grundstücken so zu gestalten, dass das Wasser nicht in Richtung der Lichtschächte abfließen kann. Niederschlagswasser sollte außerdem "vor Ort" versickern können. Mang verwies auf die Topologie des Geländes, wonach das Regenwasser nicht von den Grundstücken in Richtung Straße, sondern auf die entgegengesetzte Seite zum Dorfbach hin abfließen würde. Er folgerte: "Das Auftreten von wild abfließendem Niederschlagswassers ist daher eher unwahrscheinlich." Ähnlich unproblematisch erwiesen sich die Anmerkungen des Landratsamts Dachau und des Stromversorgers. Bebauungsplan wie Satzung konnten daher einstimmig abgesegnet werden.

Auch im größten Gemeindeteil Egenburg wird demnächst gebaut: Die Kommune verkauft dieser Tage ein knapp 1300 Quadratmeter großes Grundstück, das laut Verwaltung mit einem "Mehrfamilienhaus mit sieben Wohneinheiten oder einem Einfamilienhaus" bebaut werden könnte. Bis Ende des Monats läuft die Bewerbungsfrist.

Das Thema Mobilfunk treibt die Gemeinde weiter um. Mang berichtete, dass der Rat im Mai in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen habe, sich dem Thema Standortgutachten im kommenden Jahr erneut zu widmen. Zur Erinnerung: Erst Ende April dieses Jahres segnete das Gremium den Bau eines Mobilfunkmasten nahe der Kläranlage ab, nach langer Diskussion mit der Bürgerschaft. Besorgte Eltern hatten die Kommune auf ein anderes Problem aufmerksam gemacht: eine Bushaltestelle in Unterumbach, die so klein dimensioniert zu sein scheint, dass die Schulkinder immer wieder auf die Durchfahrtsstraße treten. Das Rathaus hatte daraufhin den Verkehrsexperten der Polizeiinspektion Dachau, Polizeihauptkommissar Richard Wacht, zu einem Ortstermin gebeten. Der Fachmann stellte laut Mang fest, "dass es sich nicht um eine besonders gefährliche Haltestelle" handele, zumal dort keine Grundschüler einstiegen, sondern Schüler weiterführender Bildungseinrichtungen.

"Wenn der Experte das sagt, sollten wir ihm glauben", meinte Mang. Zumal die Messungen einer Verkehrsanlage ergeben hätten, dass dort binnen elf Tagen (davon sieben Wochenwerktage) in den Morgenstunden (von sechs bis neun Uhr) nur 563 Fahrzeuge unterwegs gewesen waren, Fahrräder mitgerechnet.