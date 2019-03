20. März 2019, 22:05 Uhr Erweitertes Sortiment Regionalmarkt in Odelzhausen

Der monatlich stattfindende Regionalmarkt in Odelzhausen startet am 6. April mit einem erweiterten Sortiment und erstmaligen Angeboten in die neue Saison. Wie gewohnt, können Kunden am ersten Samstag im Monat regional, frisch und qualitativ hochwertig einkaufen, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt. Von acht bis zwölf Uhr werden Obst und Gemüse, Back- und Brotwaren, Kuchen und Baumstriezel, Wurst und Fleisch, Käse und Honig, Eier, Nudeln und Kartoffeln, geräucherte Forellen und Shrimps, Blumen und Wein, Putzmittel und Korbwaren angeboten. Neu im Angebot sind Holz-Deko und Wolle.