7. März 2019, 21:56 Uhr Erste Osterferienwoche Prüfungsvorbereitung im Jugendzentrum

In der ersten Osterferienwoche bietet das Jugendzentrum Dachau Ost wieder einen Vorbereitungskurs zu den Prüfungen für den Qualifizierenden Mittelschulabschluss 2019 an. Gelernt wird je nach Bedarf in den Hauptprüfungsfächern Mathematik, Deutsch oder Englisch.

Damit intensiv gearbeitet und gut auf die individuellen Bedürfnisse der SchülerInnen eingegangen werden kann, besteht eine Lerngruppe aus je vier Schülern und einem Nachhilfelehrer. Teilnehmen können alle Jugendlichen der 9. Jahrgangsstufe der Mittel- und Realschulen.

Der Intensivlernkurs findet in den Osterferien von Montag, 15. April, bis Donnerstag, 18. April, immer von 10 bis 15 Uhr statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro, Anmeldung ist erforderlich bis Freitag, 22. März. Anmeldebögen können im Jugendzentrum Dachau Ost in der Ludwig-Ernst-Straße 2 zu den regulären Öffnungszeiten (Dienstag bis Donnerstag von 15 bis 20 Uhr; Freitag von 14 bis 20 Uhr) abgeholt oder per E-Mail an juz-ost@dachau.de angefordert werden.