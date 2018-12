16. Dezember 2018, 22:00 Uhr Erste Erfolge Alle suchen Nachwuchs

Neues Koordinierungszentrum des Landratsamtes hilft den Vereinen

Madl- und Burschenverein, Chor, Feuerwehr oder Schützen - bei vielen Vereinen machen sich die Verantwortlichen Sorgen um die Zukunft. Denn immer weniger Menschen können oder wollen sich ehrenamtlich für die Gemeinschaft engagieren. Das ist im Landkreis Dachau ebenso wie in ganz Bayern. Um diesem Trend - zumindest im Dachauer Land - entgegenzuwirken, hat das Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement (KoBE) im Landratsamt Dachau in Kooperation mit den Naturfreunden Dachau einen Workshop organisiert. "Der erfolgreiche Verein - Mitglieder gewinnen und begeistern", lautete der Titel der Veranstaltung für Vereine in Landkreis. 21 Vorsitzende und Mitglieder nahmen an der Veranstaltung teil, wie das Landratsamt mitteilt.

Den Wunsch nach einer derartigen Veranstaltung hatten die Vereine selbst geäußert. Bei einem Vortrag beim Tag der offenen Tür im Landratsamt sei der erhöhte Informationsbedarf deutlich geworden. Deshalb hatte das Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement den Referenten und Vereinsberater Michael Blatz für eine weitere Veranstaltung gewinnen können. Im Vereinsheim der Naturfreunde in Günding beantwortete der Referent den 21 Vorständen und Ehrenamtlichen ihre Fragen. Im regen Austausch wurden Lösungsansätze erarbeitet. So sollten die Vereine beispielsweise aktiv in die Öffentlichkeit gehen und mit ansprechenden Internetseiten oder Flyern auf ihre Angebote aufmerksam machen. Zudem konnten die Teilnehmer bei dem Vortragsabend Kontakte knüpfen, um sich auch zukünftig auszutauschen.

Eine Abstimmung ist auch notwendig. Immer mehr Vereine und Initiativen konkurrieren um immer weniger Mitglieder beziehungsweise Ehrenamtliche, alle haben ähnliche Probleme: Mitgliederschwund, zu wenig Neueintritte, fehlendes Engagement der bestehenden Mitglieder sowie Überalterung von Mitgliedern oder Vorstand. Im schlimmsten Fall müssen sich Vereine gar auflösen, eine Folge, die negative Auswirkungen auf das soziale und kulturelle Leben in den Landkreiskommunen hat. Hinzu kommen häufig unterschiedliche Erwartungen und Ziele sowie Probleme in der internen Kommunikation. Um dem allem entgegenzuwirken, will das Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement weitere Veranstaltungen organisieren. Das stößt auf Zustimmung aller Beteiligter. Ideen und Anregungen schicken Interessierte per E-Mail an engagement@lra-dah.bayern.de.