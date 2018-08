20. August 2018, 21:56 Uhr Erste Bilanz Hochkonjunktur für Dirndl und Lederhose

Die Besucher trinken weniger Bier, trotzdem ist der Festwirt mit der Bilanz zufrieden

Von Thomas Altvater, Dachau

Wie gut das Dachauer Volksfest in diesem Jahr besucht wurde, spiegelt sich in der Bilanz des "Glückshafens" wider, der von Mitarbeitern der Stadt betrieben wird. Zum ersten Mal seit Jahren ist er wieder komplett ausverkauft. "Alle 160 000 Lose sind weggegangen", sagt der städtische Organisator, Klaus Mader. Er selbst sei "überglücklich" über den Verlauf der Festwoche. Neben Mader zieht auch die Dachauer Feuerwehr eine positive Bilanz, Festwirt Ewald Zechner spricht von einer "im Großen und Ganzen wunderschönen Woche" - dem umstrittenen Messerverbot zum Trotz.

"Die Leute haben die Kontrollen an den Eingängen ohne Murren akzeptiert", erklärt Mader. Es gab nur wenige Zwischenfälle. "Das Sicherheitskonzept hat gegriffen." Und das verdankt Mader vor allem dem Sicherheitsdienst sowie dem in diesem Jahr neu eingesetzten Ordnungsdienstleiter, der das private Sicherheitspersonal zusätzlich kontrollierte. Gerade der erste Samstag, der Dienstag und der Mittwoch waren besonders gut besucht. "An diesen drei Tagen kamen wir sogar an unsere Leistungsgrenze", sagt Mader.

Dabei hat sich offenbar auch das gute Wetter auf die Volksfestbilanz ausgewirkt. "Die Leute haben vor allem wegen der Hitze mehr alkoholfreie Getränke bestellt", sagt Festwirt Ewald Zechner. Im Vergleich zum Vorjahr hat Zechner ungefähr zehn Prozent weniger Bier ausgeschenkt. Doch auch er ist zufrieden. "Wir stecken viel Energie in diese Woche und haben auch heuer wieder viel Lob von den Gästen bekommen." Insgesamt sei der Umsatz jedoch ein wenig schlechter gewesen als im vergangenen Jahr, bilanziert Zechner. "Aber 2017 war bombastisch, es wäre schwer gewesen, das zu übertreffen. Wer schimpft, der lügt." Was dem Gastronomen außerdem noch aufgefallen ist: dass die Tracht bei den Volksfestbesuchern immer beliebter wird. "Heuer waren sicher fast 95 Prozent der Menschen in Dirndl und Lederhose unterwegs, das ist einfach schön."

Auch die Dachauer Feuerwehr ist mit dem Verlauf des Fests zufrieden. Insgesamt 810 Stunden leisteten die Ehrenamtlichen in der Sicherheitswache ab. Vor allem das Feuerwerk habe die Feuerwehr beschäftigt, erklärt Feuerwehrsprecher Wolfgang Reichelt. Wie in den vergangenen Jahren sicherten mehrere Löschfahrzeuge und die Drehleiter den Schlossgarten sowie das Schlosses ab. Ausrücken musste die Feuerwehr nur einmal, als am vergangenen Montagabend ein älterer Volksfestbesucher in den Webelsbach gerutscht war.