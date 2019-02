13. Februar 2019, 22:00 Uhr Ersmtals in Dachau Die Stadt bietet Betreuung für Kinder in den Osterferien an

Die Stadt Dachau bietet Erziehungsberechtigten zum ersten Mal in diesem Jahr eine Ferienbetreuung in den Osterferien für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren an. Das Angebot richtet sich bevorzugt an berufstätige Eltern. Das Freizeitangebot wird für zwei Altersgruppen gestaltet. Im Jugendzentrum Ost werden Kinder von sechs bis neun Jahren betreut und im Jugendzentrum Süd Kinder von neun bis zwölf Jahren. Für die älteren Kinder wird es in der zweiten Ferienwoche von Dienstag, 23., bis Freitag, 26. April um das Thema "Walderlebnis" gehen, für die Jüngeren wird ein Programm zum Thema "Clownerie" angeboten. Die Ferienbetreuung findet täglich von 8 bis 15.30 Uhr statt. Die Kinder können allerdings schon von 7.30 Uhr an gebracht werden. Die Ferienbetreuung ist auch tageweise buchbar. Die Kosten belaufen sich auf 30 Euro pro Tag inklusive Verpflegung und Ausflüge. Für jedes weitere Geschwisterkind gibt es 50 Prozent Ermäßigung. Die Anmeldeformulare sind von Montag, 18. Februar, an über die Webseite dachau.de unter "Bildung/Soziales" und "Integration und Jugend" abrufbar.