Der für Samstag, 25. Januar, geplante Auftritt von Bumillo im Theatersaal des ASV Dachau musste abgesagt werden. Das teilt der Veranstalter mit. Bereits für diese Veranstaltung gekaufte Karten können an der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, bei der diese erworben worden sind - der Kaufpreis wird dort zurückerstattet. Für die kommende Saison gibt es bereits einen Ersatztermin am Donnerstag, 28. Januar, um 20 Uhr im Thoma-Haus in Dachau. Der Kartenvorverkauf dazu startet in Kürze.