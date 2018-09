18. September 2018, 22:02 Uhr Eröffnung "Super, was jetzt hier los ist"

Der renovierte Spielplatz am Jugendzentrum Dachau Ost hat Neues für Kinder und Eltern zu bieten

Das Wort "Kletterwettbewerb" ist noch nicht verklungen, da stürmen die Mädchen und Buben der Kita Rappelkiste schon auf den grauen Kunstfelsen, der am runderneuerten Spielplatz beim Jugendzentrum-Ost aufragt. Drei Meter hoch ist die Herausforderung und ein Novum in der Stadt. Denn Kletterfelsen gibt es bisher in Dachau nicht, wie Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) bei der Einweihungsfeier am Dienstagnachmittag betont. Wer den Betonbrocken erklommen hat, erhält einen bunten Ball als kleine Prämie "und darf stolz sein", sagt ein Mädchen und strahlt.

Der Kletterfelsen ist der erste in Dachau und offenbar gut angelegtes Geld: Die Kinder am JUZ Ost sind begeistert. (Foto: Toni Heigl)

Wo sich nun in der warmen Herbstsonne Kita-Kinder mit Mädchen und Buben aus der Nachbarschaft vergnügten, lag lange eine wenig einladende Spielfläche. 30 Jahre lang war nichts gemacht worden, eine Sanierung war fällig, sagt der OB. Umso mehr, als das Areal ideal am Jugendzentrum und mitten im kinderreichen Stadtteil Ost liegt. Also investierte die Stadt 300 000 Euro, befragte die Kinder und Jugendlichen nach ihren Wünschen und baute nach diesen Ideen einen attraktiven Treffpunkt. Dort spielen die Allerjüngsten in einer Sandbaustelle, die - auch das ein Novum - nun vom befestigten Rundweg aus auch von Rollstuhlfahrern angesteuert werden kann. Highlight, neben dem Kletterfelsen, ist eine Holzplattform auf dem Hügel, von der aus eine Röhrenrutsche in die Tiefe führt. Der Clou: Der Startpunkt lässt sich über unterschiedlich anspruchsvolle Zuwege wie Kletternetze, Seile oder Holzrampe erreichen. Auch Trampolin und Slackline sollen die Kinder nach einem langen Schultag zum Toben, Springen und Balancieren animieren.

Zu der neuen Röhrenrutsche können sie auf anspruchsvollen Wegen empor steigen. (Foto: Toni Heigl)

Die Jugend kann sich im asphaltierten Kleinspielfeld bei Fußball, Hockey oder Basketball austoben. Für die Mütter, Väter und Großeltern gibt es bunte Sitzgelegenheiten und Picknickbereiche. Cornelia Hubert, Leiterin des angrenzenden JUZ, beobachtet schon den ganzen Sommer über bereits mit Freude, wie intensiv der Spielplatz seit der Renovierung von Kindern, Jugendlichen und Familien genutzt wird. "Super, was jetzt hier wieder los ist."