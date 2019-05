6. Mai 2019, 21:57 Uhr Erklärende Straßenschilder Zehn Jahre lang keine Antwort

CSU im Stadtrat wartet auf ein klärendes Wort vom Bauamt. Beschlossen wurden die Schilder nämlich schon 2009.

Von Julia Putzger, Dachau

Viele Straßen der Stadt Dachau sind nach ehemaligen Bürgern und bekannten Persönlichkeiten benannt - doch wer diese genau waren und was sie geleistet haben, ist oft nur wenigen bekannt. Die CSU-Fraktion im Stadtrat beantragte deshalb schon vor mehr als zehn Jahren Legendenschilder, im Januar 2009 wurde im Bauausschuss dann auch ein solcher Beschluss gefasst. Seitdem habe sich allerdings kaum etwas getan, stellte der CSU-Fraktionsvorsitzende Florian Schiller schon im Oktober 2018 in einer E-Mail an das städtische Bauamt fest. Doch auch auf diese Anregung erhielt er keine Antwort, weswegen er sich nun erneut an das Bauamt wendete. "Ich würde gerne wissen, ob etwas gemacht worden ist und mag nicht noch einmal zehn Jahre warten, bis sich etwas tut", so Schiller.

Die Legendenschilder, die zusätzlich zu den Straßennamensschildern angebracht werden und mit einem kurzen Text über den Namensgeber der Straße informieren, seien zwar nur ein kleines aber für viele Bürger wichtiges Thema. Es gehe um Identität und ob von den namensgebenden Persönlichkeiten auch etwas in der Gegenwart und Zukunft bleibe. Als der Antrag vor zehn Jahren diskutiert wurde, argumentierte man außerdem mit dem Mehrwert für neu zugezogene Bürger. Auch für Touristen könnten die Legendenschilder interessant sein, weshalb Schiller sich vor allem in der Altstadt, am Unteren Markt und rund um den Bahnhof Schilder wünscht.

Geplant war, dass alle neuen Straßenschilder sowie solche, die wegen Verwitterung ausgetauscht werden müssen, mit Legendenschildern ausgestattet werden. Dabei schätzte man den Aufwand auf ungefähr 50 Schilder pro Jahr, die das Bauamt anbringen lassen müsste. Für das Verfassen der Texte erklärte sich beispielsweise der Verein Dachauer Gästeführer bereit, auch das Kulturamt könnte helfen. Letzteres wies Schiller jedoch darauf hin, dass man nicht direkt dafür verantwortlich sei und dafür einen Auftrag des Bauamtes benötige.