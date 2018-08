9. August 2018, 21:52 Uhr Erinnerungskultur Brückenschlag

Über sportliche Begegnungen versucht der Soli-Vorsitzende Wolfgang Moll die Freundschaft mit Oradour zu entwickeln

Der Sport führt über nationale Grenzen hinweg die Menschen zueinander, er ermöglicht über die Begegnung von Jugendlichen auch Versöhnung über die Verbrechen der Vergangenheit - das ist schon eine Binsenweisheit. Doch es braucht Frauen oder Männer, die diese Möglichkeit auch mit Leben erfüllen. Der Dachauer Stadtrat und Unternehmer Wolfgang Moll (parteifrei) ist so einer. Die Sportbegeisterung des Vorsitzenden des TSV und des Radsportvereins Soli Dachau ist bekannt. Aber Wolfgang Moll will auch die Chance für ein einiges Europa, die im Sport liegt, wahrnehmen. Deshalb ist ihm die Teilnahme von ausländischen Radprofis am Bergkriterium auch so wichtig. Das tut er nun schon seit Jahren - und sein Fokus liegt zurzeit auf Oradour. Er war an dem Aufbau einer freundschaftlichen Beziehung der Stadt Dachau mit dem französischen Oradour, die unter der Federführung des ehemaligen Oberbürgermeisters Peter Bürgel (CSU) begann, maßgeblich beteiligt. Am 10. Juni 1944 verübte eine Einheit der Waffen-SS ein Massaker in dem Dorf Oradour-sur-Glane. Fast alle Einwohner, insgesamt 642 Menschen, wurden ermordet, nur sechs Franzosen überlebten. Das Dorf wurde völlig zerstört. Im Jahr 2014 organisierte Wolfgang Moll eine Radfahrt mit Dachauern und französischen Teilnehmern nach Oradour. "Die Begegnung mit den Überlebenden hat mich geprägt", sagt er. Und: "Die Geschichtsaufarbeitung und Erinnerungsarbeit liegt mir sehr am Herzen."

Deshalb schmerzt es ihn auch, dass in diesem Jahr die Stadt Dachau sich damit begnügte, nur einen Kranz zur Gedenkfeier nach Oradour zu schicken. Moll hat in Oradour Freunde gefunden, nimmt an den alljährlichen Gedenkfeiern für die Opfer des Nationalsozialismus teil - und holt immer wieder Besucher aus Oradour nach Dachau. Diesmal kommt im Rahmen des Dachauer Volksfestes die Herrenbasketballmannschaft aus Oradour sur Glane. Die acht Besucher treffen am Freitag, 10. August, in Dachau ein und bleiben bis zum Tag des Bergkriteriums. Unter anderem steht ein Basketball-Turnier mit Mannschaften aus Dachau, Oradour, Wolnzach und München auf dem Programm. Die Gäste werden auch die KZ-Gedenkstätte Dachau besuchen, die Altstadt von Dachau kennenlernen und einen Ausflug nach München unternehmen.