Detailansicht öffnen Der polnische Junge Jura Piatek überlebte. (Foto: Anna Andlauer)

Für die Opfer der Kinderbaracke werden auf dem Bezirksfriedhof in Markt Indersdorf an diesem Mittwoch, 13. November, um 9 Uhr die neuen Erinnerungssäulen eingeweiht. Diese Säulen wurden von Schülern der Mittelschule Indersdorf und ihrem Lehrer Stefan Allmann gestaltet. Eine 9. Klasse der Indersdorfer Realschule wird in einer ökumenischen Einweihungsfeier an die 34 Kleinkinder von Zwangsarbeiterinnen erinnern, die im letzten Kriegsjahr in der berüchtigten Kinderbaracke umgekommen sind. Der erst kürzlich in Ruhestand gegangene SZ-Redakteur Hans Holzhaider, der 1986 die Grundlagenforschung zu dieser Kinderbaracke gemacht und dieses Thema überhaupt erst veröffentlicht hat, wird dabei von seinen Erkenntnissen berichten.

An der Indersdorfer Klostermauer, etwa dort wo heute der Kindergarten Sankt Vinzenz ist, stand im letzten Kriegsjahr eine berüchtigte Einrichtung des nationalsozialistischen Staates. Auf Anweisung von Heinrich Himmler, Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei, waren hier - wie auch andernorts - ausländische Kleinkinder unter verheerenden Bedingungen untergebracht. Ihre Mütter, Zwangsarbeiterinnen aus Polen oder der Sowjetunion, die auf Bauernhöfen und in Privathaushalten der Umgebung lebten und arbeiteten, durften damals nicht heiraten und mussten ihre neugeborenen Kinder sofort in derartigen "Ausländerkinder-Pflegestätten" abliefern - Einrichtungen primitivster Art. Von 63 registrierten Kleinkindern der Indersdorfer "Kinderbaracke" kamen zwischen September 1944 bis Mai 1945 mindestens 34 durch mangelnde Verpflegung und Versorgung ums Leben. Sie sind auf dem Bezirksfriedhof an der Maroldstraße anonym beerdigt.

Detailansicht öffnen Die Leiterin des UN-Kinderheims mit einem unterernährten Kleinkind im Kloster Indersdorf 1945. (Foto: Anna Andlauer)

Um diese jüngsten Opfer des Nationalsozialismus aus der Anonymität zu holen, hatten im Jahr 2006 Indersdorfer Gymnasiasten ihre 34 Namen auf Stelen graviert. Doch diese Eichenstelen wurden im Laufe von 13 Jahren marode. Jetzt hat Kunsterzieher Stefan Allmann mit Schülern der Mittelschule Markt Indersdorf ein Ersatz geschaffen, der wetterbeständig ist.

Durch Projektarbeit entstand ein stählernes Denkmal zur Erinnerung an die Opfer der Indersdorfer Kinderbaracke: In drei große Edelstahlrohre sind nunmehr die 34 Namen der Kleinkinder eingebrannt; mit Kerzenfächern laden sie zum individuellen Gedenken ein.