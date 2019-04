16. April 2019, 21:59 Uhr Erhöhte Schadstoffwerte Turnhalle Dachau Ost noch Wochen gesperrt

Die Schulturnhalle in Dachau Ost wird noch für einige Wochen nicht nutzbar sein, das teilt Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) mit. Die Turnhalle ist bereits seit etwa einem Jahr geschlossen. Sie muss saniert werden, unter anderem, weil Luftmessungen erhöhte Schadstoffwerte ergeben hatten - es handelt sich um den gesundheitsgefährdenden Baustoff PCB. Hartmann will mit seiner Pressemitteilung verschiedenen Spekulationen und Beschwerden entgegen treten, laut denen die Bauarbeiten zu lange dauern. Die PCB-belastete Fugenmasse sei von der beauftragten Baufirma nicht völlig ohne Rückstände entfernt worden. Das soll nun geschehen. Danach soll die Halle gereinigt und erneut die Raumluft gemessen werden. Wenn der Gutachter zu dem Ergebnis kommt, dass die Luft rein ist, wird neue, schadstofffreie Fugenmasse aufgebracht. Danach kann die Halle wiedereröffnet werden. Ein konkreter Termin dafür lasse sich derzeit einfach nicht benennen, erklärt Hartmann. Denn dieser hänge vom Ergebnis des Gutachtens und den Baufirmen ab. Die "rückstandslose Entfernung aller PCB freisetzenden Materialien" habe "höchste Priorität". Deshalb wurde auch ein Trennvorhang entfernt, der ebenfalls PCB-belastet war. In den Sommerferien soll ein neuer eingebaut werden. Hartmann betont mit Nachdruck, dass die Verwaltung eng mit den Schulleiterinnen der Grund- und Mittelschule zusammen arbeite. "Vorwürfe an die Schulleitungen, sie verträten die Interessen der Schülerinnen und Schüler nicht mit genug Nachdruck, sind sachlich nicht zutreffend und entbehren jeder Grundlage.