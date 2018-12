14. Dezember 2018, 22:22 Uhr Erhebliche Differenzen Gemeinderätin tritt zurück

Inge Dinauer bittet um Befreiung vom Ehrenamt

Von Petra Schafflik, Petershausen

Gemeinderätin Inge Dinauer legt ihr kommunales Ehrenamt nieder. In der letzten Sitzung vor Weihnachten wird sich der Gemeinderat am kommenden Donnerstag, 20. Dezember, mit ihrem Antrag auf Befreiung vom Ehrenamt befassen. Inge Dinauer war 2014 als Neuling in der Kommunalpolitik für die Freien Wähler in den Rat eingezogen, hatte die Wählervereinigung dann aber Mitte 2017 verlassen. Seitdem saß sie als parteifreies Mitglied im Gremium und im Werkausschuss. Die Gründe für Dinauers Ausscheiden sind nicht bekannt, eine Stellungnahme mochte sie nicht abgeben. Allerdings ist es kein Geheimnis, dass es immer wieder erhebliche Differenzen gab zwischen der beruflich als Architektin tätigen Dinauer und Bürgermeister Marcel Fath (FW).

Zugespitzt hat sich der Konflikt in diesem Jahr, als die Gemeinderätin gemeinsam mit ihrer Ratskollegin Lydia Thiel (CSU) eine interne, vertrauliche Besprechung im Rathaus verfolgen und den Raum auf Aufforderung nicht verlassen wollte, woraufhin der Rathauschef gegen beide Strafanzeige stellte.

Wenn Dinauer aus dem Rat ausscheidet, wird ihr als nächster auf der Liste der Freien Wähler Harald Sprattler nachfolgen, der seit 2017 als Vorstand den Petershausener Ortsverein der Freien Wähler leitet. Da sich mit dem Ausscheiden der zuletzt parteilosen Inge Dinauer erneut das Stärkeverhältnis der Fraktionen im Gemeinderat ändert, wird der Rat auch über die Besetzung von Ausschüssen entscheiden.