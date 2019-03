13. März 2019, 22:12 Uhr Ergebnis einer Umfrage Geliebtes Dachau

Die Anmerkungen der Bürger in der Umfrage an großen Stellwänden bei der Pressekonferenz der Stadt Dachau.

Mehr Grün und weniger Verkehr wünschen sich die Einwohner, aber im Grunde empfinden sie ihre Stadt als lebenswert

Von Viktoria Großmann, Dachau

Die Dachauer mögen ihre Stadt. Sie wollen, dass sie ihre Eigenständigkeit im Großraum München bewahrt. Noch etwas mehr Grün und weniger Verkehr, aber im Großen und Ganzen leben die meisten gerne in der Großen Kreisstadt. Die Umfrage unter Dachauer Bürgern, was sie sich für ihre Stadt wünschen, haben viele dazu genutzt, die Stadtverwaltung zu loben. Ariane Jungwirth, stellvertretende Bauamtsleiterin, ist begeistert. "Es gab sehr viel Lob", sagt sie am Mittwoch auf einer Pressekonferenz zur Vorstellung der neuesten Ergebnisse in der Planung eines Leitbildes für die Stadt. Das Stadtentwickler-Büro Leuninger und Michler erarbeitet dieses Leitbild und befragt dazu umfassend die Bürgerschaft. Das Ergebnis wird die Grundlage für die Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplanes für das gesamte Stadtgebiet sein. Es soll deutlich werden, wo und in welchem Maß die Stadt wachsen kann, wo Freiflächen erhalten oder ausgedehnt werden können, welche Verkehrswege nötig und möglich sind.

17 Gespräche mit Verbänden und Interessengruppen wie Jugend- und Seniorenbeirat, Einzelhändlern oder Umweltschützern hat es bereits gegeben. 484 Nutzer haben online insgesamt 2101 Vorschläge für ihre Stadt gemacht, außerdem haben sich einige Dachauer an einer Postkarten-Aktion beteiligt. Auf manchen steht nur "Mehr Radwege" oder "Wo bleibt die Subkultur". Einer findet Dachau "supper", nicht wenige haben kleine Zeichnungen angefertigt oder sogar Straßenkarten angehängt, um ihre Vorschläge zu verdeutlichen. Einige wünschten sich nur einen Mülleimer an einer Bushaltestelle - das hat die Stadtverwaltung gleich erledigt. Andere möchten eine Fachhochschule, das ist kompliziert.

Insgesamt wird deutlich, dass die Einwohner Dachau als lebens- und liebenswerte Stadt empfinden. "Das ist ein seltener Grundtenor", sagt Stefan Leuninger. Solche Aktionen würden häufig als "verbaler Mülleimer" missbraucht, sagt Annegret Michler. "In Dachau war das nicht der Fall, die Anregungen sind konstruktiv." Die Umfrage sei zwar nicht repräsentativ, aber man habe jetzt ein gutes Stimmungsbild. Auf eine Abendveranstaltung wurde im Beteiligungsprozess bewusst verzichtet, weil häufig zu wenige Leute kommen. Etwa 56 Prozent der Beiträge, sagt Michler, befassen sich mit dem Thema Verkehr. Aber auch die gewerbliche Entwicklung, das Thema Einkaufen sowie die Kinderbetreuung oder die Ärzteversorgung beschäftigt die Dachauer. Michler und Leuninger haben einen umfassenden Bericht erarbeitet, der am 2. April in öffentlicher Sitzung im Bau- und Planungsausschuss behandelt werden soll. Darauf folgend soll ein erster Entwurf für das Leitbild verfasst werden. Die Bürger werden auf dem Laufenden gehalten und können mitverfolgen, ob und in welcher Weise ihre Anregungen aufgegriffen werden.

Einen Flächennutzungsplan aufzustellen ist ein aufwendiges und langwieriges Verfahren. Die Stadt Dachau hofft, den Prozess zu verkürzen, in dem sie von Anfang an die Bürgermeinungen einholt. Festgelegt werden in einem solchen Plan, wo Gewerbe und Wohngebiete entstehen können. Welche Sport- und welche Kulturangebote sind noch möglich? Wie soll das Stadtbild aussehen? Auch diese Fragen werden die Stadträte diskutieren. Dabei geht es etwa um die Frage, wie hoch gebaut werden sollte oder wie die Eingänge zur Stadt sichtbar markiert und gestaltet werden können. Etwa durch entsprechende Gebäudehöhen. Die Rahmenbedingungen, die in diesem Plan festgehalten werden, erklärt Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD), "sind eine Antwort auf das Thema Wachstum". Interessierte können sich auf der Webseite www.dachaudenktweiter.de informieren.