17. September 2018, 22:08 Uhr Erfolgsgeschichte Eine Institution der Bildung

Das Dachauer Forum gibt anlässlich seines 50. Jubiläums ein Programm heraus, das Vergangenheit und Gegenwart vereint

Von Anna-Elisa Jakob, Dachau

Das Dachauer Forum feiert sein 50-jähriges Bestehen. Anlässlich dessen hat das Bildungswerk ein Jubiläumsprogramm herausgegeben, das unter dem Motto steht: "Vergangenes erinnern, Gegenwart leben, Zukunft gestalten."

Die erste Veranstaltung, welche das Dachauer Forum vor einem halben Jahrhundert auf die Beine stellte, hatte den Titel: "Demokratie in Betrieb". Geschäftsführerin Annerose Stanglmayr erklärt: "Es war uns schon immer ein Anliegen, mit unseren Angeboten auf gesellschaftliche Entwicklungen zu reagieren." Zum Beispiel entstand vor 40 Jahren das Dachauer Eltern-Kind-Programm, das seitdem zu einer Kernangelegenheit des Forums zählt. "Auch unser Bürgermeister, Florian Hartmann, war ein Kind in dem Programm", sagt der Vorsitzende Anton Jais. Heute würden allerdings Helfer fehlen, das Dachauer Forum ist auf der Suche nach engagierten Eltern.

Da die Gedenkstätte in Dachau ein zentraler Teil dieser Erinnerung ist, legt das Bildungswerk heuer wieder großen Wert auf ein Bildungsprogramm für qualifizierte Führungen. In Gedenken an den vor zwei Jahren verstorbenen Zeitzeugen Max Mannheimer findet im Oktober eine Führung über den Neuen Israelitischen Friedhof statt. Daneben widmet sich das Forum der interkulturellen Arbeit, um aktuelles Zeitgeschehen aufzufangen. Neu ist die Kursreihe "Leben in Bayern", die sich an Menschen mit Migrationshintergrund wendet. In drei Modulen soll die bayerische Kultur vermittelt werden - allerdings nicht durch Belehrung, sondern durch gegenseitige Unterstützung, betonen die Organisatoren.

Das Dachauer Forum bietet außerdem Hilfe für Trauernde an. Vor allem vor den Feiertagen, einer "besonders schweren Zeit für Angehörige", gibt es verstärkt Angebote zur Trauerhilfe. Beliebt sind auch die Seniorenstudiengänge, heuer bietet das Dachauer Forum drei von ihnen an - neu ist das Studium "Historische Ereignisse".

Im März findet ein Fest zum 50-jährigen Bestehen des Bildungswerks statt. Der Vorsitzende Anton Jais ist selbst bereits seit 40 Jahren für das Dachauer Forum aktiv, in dieser Zeit erlebte er sowohl Erfolge als auch Enttäuschungen: Lachend erzählt er, dass er vor Jahren einen Vortrag zum Thema Organspende organisierte, der aber nur von einer einzigen Person besucht wurde - seiner eigenen Schwester. In diesem Sinn bitte er im Namen des Dachauer Forums um Voranmeldungen zu allen Kursen und Veranstaltungen, das vereinfache die Planung. Anmeldungen für das neue Programm werden aktuell entgegengenommen.

Mehr zum Programm des Dachauer Forums auf www.dachauer-forum.de oder telefonisch unter 08131/996880.