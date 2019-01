14. Januar 2019, 22:02 Uhr Erfolgreiche Fahndung Polizei fasst nach Zeugenhinweisen Exhibitionisten

Der 22-Jährige hatte sich in Markt Indersdorf vor Schülerinnen entblößt. Er sitzt in Untersuchungshaft

Nach mehreren Hinweisen von Zeugen hat die Polizei einen Mann gefasst, der sich vor Kindern und Erwachsenen entblößt haben soll. Ende November des vergangenen Jahres hatte die Mutter einer Elfjährigen bei der Polizei angerufen. Sie meldete, dass sich am Bahnhof Markt Indersdorf am Mittag ein Mann vor ihrer Tochter und anderen Reisenden, darunter weitere Schülerinnen, entblößt habe. Das Mädchen gab eine Personenbeschreibung ab. Auch Videoaufzeichnungen wurden gesichtet. Jedoch wurde der Tatverdächtige nicht gefunden. Eine polizeiinterne Fahndung war nicht erfolgreich. Daraufhin wandte sich die Polizei schließlich Anfang Dezember an die Öffentlichkeit und veröffentliche Fotos des mutmaßlichen Täters. Daraufhin gingen mehrere Hinweise ein. Weitere sieben Schüler, die meisten aus den Klassenstufen fünf und sechs, meldeten sich. Sie waren dem Mann selbst begegnet. Die Bundespolizei ging auch an Indersdorfer Schulen, zeigte Bilder des Tatverdächtigen und versuchte so, diesen zu identifizieren.

Schließlich stellte sich heraus, dass gegen den Mann zugleich wegen eines Betäubungsmitteldeliktes ermittelt wird. Er befindet sich deshalb in Untersuchungshaft in München-Stadelheim. Gegen den 22 Jahre alten Mann wurde ein weiterer Untersuchungshaftbefehl wegen der Vornahme von sexuellen Handlungen vor Kindern nach erlassen. Das teilt die Bundespolizei mit. Diese bedankt sich ausdrücklich bei den Schülern, Eltern und Lehrkräften und lobt diese für ihre guten Hinweise und die gute Zusammenarbeit mit der Polizei.

Die Mädchen waren auf dem Nachhauseweg von der Schule gewesen und warteten auf die S-Bahn, die 13.08 Uhr ab Markt Indersdorf Richtung München fährt. Der Mann soll eine der Schülerinnen auch verbal belästigt haben. Er war in Begleitung von zwei weiteren Männern gewesen. In der S-Bahn hatte der 22-Jährige zudem Streit mit einer jungen Frau angefangen. Zeugen können entscheidend sein: Im August war es der Polizei Dachau gelungen, einen Mann festzunehmen, der versucht hatte, eine Frau zu vergewaltigen. Auch in diesem Fall hatte die Öffentlichkeitsfahndung zum Täter geführt.