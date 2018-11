2. November 2018, 21:45 Uhr Erfolgreiche Ermittlungen Tatverdächtiger Tankstellenräuber

Eine Ermittlungskommission der Kriminalpolizei Schwabach hat in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck einen 39-jährigen Tatverdächtigen ermittelt, der mutmaßlich den Tankstellenüberfall Mitte Oktober in Hebertshausen begangen hat. Dort hatte ein maskierter Mann den Tankstellenmitarbeiter mit einer Pistole bedroht, ehe er zu Fuß mit dem erbeuteten Bargeld flüchtete. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt, führten Ermittlungen der Kriminalpolizei Schwabach im Zusammenhang mit mehreren Tankstellenüberfällen im mittelfränkischen Raum nun zur Ermittlung eines Tatverdächtigen, der mutmaßlich auch den Tankstellenraub in Hebertshausen begangen hat. Der 39-jährige Tatverdächtige wurde bereits am 26. Oktober festgenommen. Zwischenzeitlich wurde ein Haftbefehl gegen ihn erlassen.