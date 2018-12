3. Dezember 2018, 22:05 Uhr Erfolg für Initiative Verträglicher Turm

Ein geplanter Mobilfunkmast bring Bürger auf die Barrikaden. Nun soll ein Gutachter einen geeigneten Standort finden

Von Renate Zauscher, Schwabhausen

Einen ersten Erfolg kann die Bürgerinitiative von Oberroth verbuchen, die gegen den Bau eines Mobilfunkmastes am Oberrother Friedhof mobilgemacht hat: Der Gemeinderat von Schwabhausen beschloss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig, einen Gutachter mit der Ermittlung eines "möglichst verträglichen Mobilfunkstandortes" zu beauftragen. Es gehe darum, heißt es von Gemeindeseite, die von einer solchen Anlage ausgehende Strahlenbelastung für die Bürger möglichst gering zu halten, und zwar "unter Beachtung funktechnischer Gesichtspunkte sowie des Orts- und Landschaftsbildes."

Im Dezember vorigen Jahres hatte der Gemeinderat beschlossen, dass sich die Kommune an der Standortsuche der Telecom beteiligen solle. Gleichzeitig wurde vorgeschlagen, den Mast am Ortsausgang Richtung Großberghofen und somit am Friedhof von Oberroth zu errichten - ein Standort, der von der Telecom für geeignet erachtet wurde.

Alternative, später von Oberrother Seite zur Diskussion gestellte Standorte wie etwa in der Nähe des Regenrückhaltebeckens südöstlich des Orts oder am nördlichen Ende der Westergasse, seinen funktechnisch nicht geeignet, so die Telecom. In einer zweiten Sitzung zum Thema Mobilmast im vergangenen Juli stand erneut ein Vertreter der Telecom den Ratsmitgliedern Rede und Antwort. Diese blieben bei ihrer Entscheidung pro Friedhofsstandort nahe der Staatsstraße 2047.

Im Oktober sah sich Bürgermeister Josef Baumgartner (Freie Wähler) in der Bürgerversammlung in Oberroth mit massivem Protest der Anwesenden konfrontiert. Vertreter einer mittlerweile entstandenen Initiative übergaben Baumgartner einen von 380 Bürgern unterschriebenen "Einspruch" gegen den Mast an der geplanten Stelle. Als Begründung nannten sie die "unwiderrufliche Zerstörung" des Ortsbilds durch einen 24 Meter hohen Betonmast und außerdem eine angeblich geplante "Rodung alten Baumbestands" sowie ein "voraussichtlicher Verstoß gegen ein gesetzliches Anbauverbot von 20 Metern zum Fahrbahnrand der Straße". Die Gemeinde, forderten die Oberrother Bürger in der sehr emotionalen Versammlung im Gasthof Haagen, solle darlegen, warum andere Standorte nicht realisierbar seien und sie solle einen neutralen Sachverständigen zur Beurteilung der Standortwahl hinzuziehen.

Genau das soll jetzt geschehen. Dabei erweist sich als günstig, dass der Vertrag zwischen der Gemeinde und der DFMG Deutsche Funkturm, einer Tochter der Telecom, mittlerweile ohne Unterzeichnung an die Kommune zurückgereicht wurde: Man sei bereit, weitere Standort zu überprüfen, heißt es.

Die Gemeinde ist unterdessen mit einem Gutachterbüro in Kontakt getreten. Das Gutachten wird rund 6000 Euro kosten; sobald es vorliegt, soll es in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen zusammen mit dem Bürgerantrag behandelt werden. Einem entsprechenden Beschlussvorschlag wurden in der vergangenen Sitzung von allen Ratsmitgliedern ohne größere Diskussion zugestimmt. Lediglich der Zweite Bürgermeister Wolfgang Hörl (Bürgerblock Arnbach) äußerte eine Bitte: In Zukunft sollten anstehende Themen "transparenter diskutiert" werden. Durch eine verbesserte Kommunikation mit den Bürgern könnten Falschinformationen wie etwa die einer nötigen Baumfällaktion am Friedhof, von der nie die Rede gewesen sei, vermieden würden. Hörl forderte außerdem einen "engen Unterlagenaustausch" zwischen Telecom und Gutachter. Baumgartner bestätigte, dass zu einer Baumrodung keinerlei Aussagen gemacht worden seien - "weder pro noch kontra".

Hans Bopfinger (Freie Wähler) warnte davor, die Rolle der Gemeinde in der Frage der Standortwahl "zu überschätzen". Sollte ein nicht in Gemeindebesitz befindliches Grundstück als Standort für den Masten in Frage kommen, "dann haben wir es nicht in der Hand, wo gebaut wird".