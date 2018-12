16. Dezember 2018, 22:00 Uhr Ereignisreiches Jahr Viele Projekte stehen vor dem Abschluss

Im kommenden Jahr werden in der Gemeinde Hilgertshausen/Tandern eine ganze Reihe wichtiger Projekte abgeschlossen oder vorangetrieben. Darauf macht Bürgermeister Markus Hertlein, Wählergemeinschaft Hilgertshausen/Tandern, aufmerksam. Die Großbaumaßnahme Feuerwehrhaus Tandern ist demnach sehr weit fortgeschritten und wird bald offiziell eingeweiht. Die Erschließung des Baugebiets "Westlich der Münchener Straße" kann voraussichtlich noch bis zum Jahresende zum Großteil abgeschlossen werden. Auf dem Gebiet der Kinderbetreuung hat die Gemeinde wichtige Schritte unternommen: So wurde der Neubau der Kita in Hilgertshausen beschlossen und auch für Tandern wurde mit zukünftigen Bedarfsüberlegungen begonnen. Für die Schülerbetreuung wird aktuell eine Zielplanung erstellt. Der Breitbandausbau durch die Telekom in den Außenbereichen steht bevor und auch die notwendigen Schritte zur Verbesserung der Abwasserentsorgung werden weiter geplant.