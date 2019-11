Weihnachtsfreuden für Kinder in Not

Das Kinderhaus Welshofen hat sich auch in diesem Jahr wieder im Rahmen des St. Martinsfestes an der Aktion "Geschenke mit Herz" beteiligt. Sehr viele Familien begrüßten die Aktion und stellten Päckchen für Kinder in Not zusammen. In diesem Jahr wurde das Kinderhaus Welshofen auch vom Waldkindergarten Erdweg mit vielen liebevoll verpackten Päckchen unterstützt. Einige der Kinder halfen dabei, die Päckchen in den Lastwagen zu verladen. Das Kinderhaus Welshofen und der Waldkindergarten Erdweg bedanken sich bei allen Spendern für die Geschenke. Das Kinderhaus Welshofen leistet damit einen wichtigen Beitrag, um notleidenden Kindern ein kleines bisschen Weihnachtsfreude zu schenken.