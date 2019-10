Ein bisher unbekannter Autofahrer hat am Montagvormittag zwischen Kleinberghofen und Petersberg einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, soll der Mann einen roten VW Golf oder Polo gefahren haben. Er drängte einen entgegenkommenden Citroën von der Straße ab.

Der 32-jährige Lenker des Citroën fuhr am Montag gegen 9.45 Uhr auf der Staatsstraße 2047 von Kleinberghofen in Richtung Petersberg. Zur selben Zeit überholte ein roter Golf oder Polo einen Lkw. Der Fahrer dieses Kleinwagens drängte den Citroën-Lenker beim Überholen von der Fahrbahn in den Straßengraben ab. Nach dem Unfall fuhr er einfach weiter. Am Fahrzeug des 32-Jährigen aus Altomünster entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Verletzt wurde er glücklicherweise nicht. Die Dachauer Polizei bittet Zeugen des Verkehrsunfalls, insbesondere den Fahrer des Lastkraftwagens, sich unter der Telefonnummer 08131/5610 zu melden.