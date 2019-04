24. April 2019, 22:03 Uhr Erdweg Theaterpremiere

Der Verein für Theater- und Heimatpflege Kleinberghofen (VTH) hat mit seinem Stück "Da Weltverdruss" von Peter Landstorfer am Samstag, 27. April, um 19.30 Uhr Premiere im Saal des Bürgerhauses Kleinberghofen.

Das Stück handelt von drei armen Vagabunden: Bürstl (Christian Winter), Tratzer (Thomas Vogel) und der Musikant "da Weltverdruss" (Norbert Schmidt) träumen von einem besseren Leben in der "haute volée". Für "Weltverdruss" könnte das bald Realität werden, wenn er seine große Liebe Apolonia Hammerstengel (Sarah Lange), Tochter der besseren Gesellschaft, heiratet. Wären da nicht Apolonias Mutter (Gabi Lange-Benesch), die von einer standesgemäßen Hochzeit träumt, und der frühere Wunschschwiegersohn, Assessor Rehbein (Sascha Schielke). Beim familiären Abendessen kommt es zu manch peinlicher Situation. Weitere Mitwirkende sind: Justus Hammerstengel (Christian Pilz), das Dienstmädchen Babett (Lisa Herb), Ottilie Schnettau (Helmi Benesch) und Otto Schnettau (Jürgen Böckler). Weitere Aufführungen finden am Sonntag, 28. April, um 15 Uhr, am Samstag, 4. Mai, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 5. Mai, um 18 Uhr statt.