Der VdK-Ortsverband Erdweg beteiligt sich wieder an der Spendenaktion "Helft Wunden heilen". In diesem Jahr bittet der Sozialverband die bayerische Bevölkerung vom 18. Oktober bis 17. November um Unterstützung für notleidende und bedürftige Menschen. Jede noch so kleine Spende für die VdK-Sammlung "Helft Wunden heilen" ist wichtig, um arme und kranke Senioren, Familien mit Kindern mit Behinderung und kranke sowie pflegebedürftige Menschen zu unterstützen, damit sie ihr Schicksal besser meistern können.

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ruft zur jährlichen VdK-Spendensammlung auf: "Über den Rahmen der gesetzlichen Hilfen des Sozialstaats hinaus leistet der Sozialverband VdK als Selbsthilfeorganisation für Alte und Kranke, Hilfsbedürftige und Menschen mit Behinderung seit Jahrzehnten Vorbildliches. Auch kleine Beträge für 'Helft Wunden heilen' bilden am Ende eine große Summe, die dazu beiträgt, Trost zu spenden und Leid zu lindern."

Die Sammlung "Helft Wunden heilen" ist eine traditionelle Haussammlung. Auch in der Gemeinde Erdweg sind einen Monat lang wieder Sammlerinnen und Sammler im Auftrag des VdK-Ortsverbands Erdweg für die Aktion "Helft Wunden heilen" unterwegs, die sich per Ausweis als solche ausweisen können. Um Unterstützung wird gebeten.