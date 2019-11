Wer die Archäologische Ausstellung "Funde aus der Jungsteinzeit und Bronzezeit" im Hutter-Musuem noch einmal besichtigen will, hat dazu am Sonntag, 10. November, von 14 bis 17 Uhr Gelegenheit. Außer den Exponaten der Jungsteinzeit und der bronzezeitlichen Funde aus dem Landkreis Dachau gibt es auch ganz Neues zu entdecken. Thomas Quaring, der bronzezeitliche Metallstücke im Herbst 2018 entdeckt hat, erzählt, wie er die fast 100 Teile eines Wagengrabes aus der Bronzezeit gefunden hat. Er berichtet von seiner erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, zeigt fast 30 dieser spektakulären Stücke und ordnet sie in ihrer Bedeutung für den Landkreis Dachau ein. Weitere Infos unter www.huttermuseum.de.