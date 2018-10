16. Oktober 2018, 21:49 Uhr Erdweg Sozialverband sammelt Spenden für Bedürftige

Der VdK-Ortsverband Erdweg beteiligt sich wieder an der Spendenaktion "Helft Wunden heilen". In diesem Jahr bittet der Sozialverband vom 19. Oktober bis 18. November wieder um Unterstützung für notleidende und bedürftige Menschen. Jede noch so kleine Spende hilft, arme Seniorinnen und Senioren, Familien mit Kindern mit Behinderung und kranke wie pflegebedürftige Menschen zu unterstützen, damit sie ihr Schicksal besser meistern können. Die Spendengelder der Bürgerinnen und Bürger für die Sammlung "Helft Wunden heilen" kommen in vollem Umfang und unbürokratisch Menschen in Not zugute. Der VdK Bayern dankt schon jetzt den Spendern und Sammlern. Auch in der Gemeinde Erdweg sind in der Zeit vom 19. Oktober bis 18. November wieder Sammlerinnen und Sammler im Auftrag des VdK-Ortsverbands Erdweg für die Aktion "Helft Wunden heilen" unterwegs.