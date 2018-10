15. Oktober 2018, 21:47 Uhr Erdweg Seminare für starke Männer und Bäuerinnen

Aktuelle Seminarangebote für Männer und zukünftige Bäuerinnen bietet die Katholische Landvolkshochschule Petersberg an: In Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Männerseelsorge gibt es am Petersberg bereits von diesem Freitag, 19. Oktober, 18 Uhr bis Sonntag, 21. Oktober, 14 Uhr, ein Seminar unter dem Titek "Meine Kraft entwickeln - ganz ohne Zaubertrank." Die Veranstaltung richtet sich an alle Männer, die ihre Stärke und Kraft erkunden wollen: durch verschiedene Formen von Körperübungen wie Ringen und Stockkampf entdecken und erleben sie das Kraftvolle, Wilde, Kämpferische in sich. Die Leitung haben Erziehungswissenschaftler und Trainer Jürgen Bauer und Peter Kaubisch. Seminargebühr 125 Euro, Pensionskosten 88 Euro.

Das zweite Seminar "Mach Dir doch selbst den Hof!" findet am Samstag, 17. November, von 9 bis 17 Uhr statt. Als Frau auf einen Hof zu kommen, birgt für alle Beteiligten große Chancen. Sie zu nutzen, erfordert ein Gespür für die eigenen Stärken und die Bedürfnisse der Familie. Stefanie Steiner, Dorfhelferin und Sozialpädagogin, leitet an, die besonderen Zusammenhänge in landwirtschaftlichen Familienbetrieben zu erkennen und zu erarbeiten. Unterstützt wird sie von Jürgen Bauer. Die Seminargebühr beträgt 55 Euro, die Pensionskosten 18,30 Euro. Anmeldung unter der Nummer 08138 / 93 13 23 oder per Mail unter bauer@der-petersberg.de.