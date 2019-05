28. Mai 2019, 22:31 Uhr Erdweg Seminar für Choralsingen

Die Katholische Landvolkshochschule Petersberg bietet unter der Leitung von Professor Stefan Zippe wieder ein Seminar zum Gregorianischen Choralgesang mit dem Titel "Die Faszination der Gregorianik erleben" an. Es findet am Samstag, 1. Juni, statt und dauert von 9.30 bis 19 Uhr. Den Abschluss dieses eintägigen Seminars bilden ein mit Choralgesängen gestaltetes Abendlob in der Basilika und das gemeinsame Abendessen. Voraussetzungen für die Teilnahme sind Freude am Singen und Interesse an dieser Musik. Fachkenntnisse sind nicht erforderlich. Nähere Informationen und Anmeldung bei der Landvolkshochschule, Telefon. 08138 / 93 13-0 oder www.der-petersberg.de.