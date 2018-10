23. Oktober 2018, 22:04 Uhr Erdweg Seminar am Petersberg zum eigenen Lebensweg

In der Katholischen Landvolkshochschule Petersberg findet von Samstag, 27. Oktober, bis Mittwoch, 31. Oktober, das Seminar "Spur halten oder Spur wechseln" statt. Bei dem Kurs sind die Teilnehmer eingeladen, in der entspannten Atmosphäre am Petersberg die eigene Lebensspur anzuschauen und Altes und Neues zu überdenken, um gestärkt auf dem eigenen Lebensweg weiterzugehen. Nähere Informationen und Anmeldung bei der Katholischen Landvolkshochschule Petersberg unter der Telefonnummer 08138 / 9313-0 oder www.der-petersberg.de.